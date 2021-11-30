Шевченко сравнил футбол с шахматами. И рассказал, в чем прелесть игры, которой он отдал жизнь
Шевченко рассказал, что хочет видеть от игроков «Дженоа»
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10:55
Андрей Шевченко / Фото: Twitter Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в интервью пресс-службе
клуба рассказал, какие качества хочет видеть в игроках своей команды:
Я всегда узнаю себя. Сконцентрирован, принимаю решения с холодной головой. Но в то же время с большой страстью, желанием учиться чему-то новому и применять полученные знания.
Какими качествами должны обладать игроки «Дженоа»? Страсть, страсть и, кончено же, сердце. Ведь красота футбола в этой страсти, правильном настрое, вере в себя и нежелании сдаваться. Всегда идти вперед.
Напомним, что зимой состав «Дженоа» может пополнить защитник «Милана».
XSPORT проведет онлайн трансляцию матча «Дженоа» – «Милан». Начало – 1 декабря в 21:45.
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