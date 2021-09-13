Шевченко рассказал, какой исход будет считаться для «Милана» провальным в этом сезоне

Украинец до сих пор активно следит за своим бывшим клубом

Андрей Шевченко / фото - The World News Бывший тренер сборной Украины и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился с порталом Goal ожиданиями от игры «россонери» в нынешнем сезоне: «Милану» досталась самая непростая группа в нынешнем сезоне ЛЧ. Если команда не выйдет в плей-офф, это не будет трагедией. Однако, если «россонери» финишируют на последнем месте, это будет провалом». Итальянский клуб сыграет на этой стадии с «Атлетико», «Ливерпулем» и «Порту». Напомним, ранее Шевченко в компании знаменитостей наблюдал за Гран При Италии.

Павел Харченко