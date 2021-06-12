Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шевченко рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Нидерландами

Первая встреча сборной Украины на Евро-2020 состоится уже завтра
Футбол Евро-2020
19:22
Шевченко рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Нидерландами
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности Виктора Цыганкова и Тараса Степаненко к матчу с Нидерландами в 1-м туре Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

— Готовы ли к завтрашней игре Виктор Цыганков и Тарас Степаненко?

— Цыганков чувствует себя лучше. Сегодня он будет тренироваться в общей группе, но мы продолжаем следить за его состоянием.

Что касается Тараса, то он прошел с нами сборы, отыграл практически во всех товарищеских играх, поэтому как и все игроки будет завтра готовиться к игре.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в 22:00 в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нидерланды - Украина Виктор Цыганков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-игрок сборной Украины: «Мы ничем не уступаем Нидерландам по подбору футболистов»
Экс-игрок сборной Украины: «Мы ничем не уступаем Нидерландам по подбору футболистов»
Футбол Евро-2020
19:55
Шацких: «Сборная Украины должна выходить из группы по такой игре»
Шацких: «Сборная Украины должна выходить из группы по такой игре»
Футбол Евро-2020
18:35
Лидер сборной Нидерландов рассказал о трансформации схемы команды перед матчем с Украиной
Лидер сборной Нидерландов рассказал о трансформации схемы команды перед матчем с Украиной
Футбол Евро-2020
17:30
Де Бур рассказал, какой будет схема сборной Нидерландов во время матча с Украиной
Де Бур рассказал, какой будет схема сборной Нидерландов во время матча с Украиной
Футбол Евро-2020
17:16
Цыганков: «О себе в интернете я уже ничего не читаю»
Цыганков: «О себе в интернете я уже ничего не читаю»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:42
Все-таки без Де Лигта. Лидер обороны сборной Нидерландов не сыграет с Украиной
Все-таки без Де Лигта. Лидер обороны сборной Нидерландов не сыграет с Украиной
Футбол ЕВРО-2020
16:15

Новости: Футбол

Евро 2020. Дания - Финляндия. Матч приостановлен из-за жуткой травмы Эриксена
LIVE Евро 2020. Дания - Финляндия. Матч приостановлен из-за жуткой травмы Эриксена
ЕВРО-2020
19:58
Экс-игрок сборной Украины: «Мы ничем не уступаем Нидерландам по подбору футболистов»
Экс-игрок сборной Украины: «Мы ничем не уступаем Нидерландам по подбору футболистов»
Евро-2020
19:55
Шевченко рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Нидерландами
Шевченко рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Нидерландами
Евро-2020
19:22
Не только форма сборной Украины. Евро-2020 едва не начался с политического скандала вокруг Турции
Тема дня
Не только форма сборной Украины. Евро-2020 едва не начался с политического скандала вокруг Турции
Евро-2020
18:50
Шацких: «Сборная Украины должна выходить из группы по такой игре»
Шацких: «Сборная Украины должна выходить из группы по такой игре»
Евро-2020
18:35
Евро-2020. Дания — Финляндия. Видео трансляция
Евро-2020. Дания — Финляндия. Видео трансляция
Евро-2020
18:25
Главный тренер сборной Финляндии: «Я уверен в команде перед игрой с Данией»
Главный тренер сборной Финляндии: «Я уверен в команде перед игрой с Данией»
Евро-2020
18:18
Североевропейская битва на Евро-2020. Дания – Финляндия: стартовые составы
Североевропейская битва на Евро-2020. Дания – Финляндия: стартовые составы
Евро-2020
18:08
Швейцария устроила штурм в конце встречи, но не сумела переиграть Уэльс
Швейцария устроила штурм в конце встречи, но не сумела переиграть Уэльс
Евро-2020
17:55
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12:15
Евро 2020. Дания - Финляндия. Матч приостановлен из-за жуткой травмы Эриксена
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Матч приостановлен из-за жуткой травмы Эриксена
19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00