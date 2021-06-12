Шевченко рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Нидерландами

Первая встреча сборной Украины на Евро-2020 состоится уже завтра

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности Виктора Цыганкова и Тараса Степаненко к матчу с Нидерландами в 1-м туре Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

— Готовы ли к завтрашней игре Виктор Цыганков и Тарас Степаненко?

— Цыганков чувствует себя лучше. Сегодня он будет тренироваться в общей группе, но мы продолжаем следить за его состоянием.

Что касается Тараса, то он прошел с нами сборы, отыграл практически во всех товарищеских играх, поэтому как и все игроки будет завтра готовиться к игре.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в 22:00 в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.