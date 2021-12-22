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Шевченко рассказал о первоочередной цели «Дженоа» во время зимнего транциферного окна
Украинский специалист объяснил, какой футболист ему нужен
14:23
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал потенциальное усиление в зимнее трансферное окно. Слова специалиста передает Calciomercato.
Кем планируем усиливаться в январе? Мне хотелось бы иметь возможность менять Схему в некоторых матчах.
Поэтому, если у нас выйдет найти футболиста, чтобы использовать формацию 4–3–3, было бы здорово. Это моя просьба, которую я озвучил спортивному директору.
Также Шевченко высказался по поводу набранного очка с «Аталантой».