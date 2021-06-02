Шевченко рассказал о роли легионеров из Туманного Альбиона в составе национальной команды

Главный тренер сборной Украины намерен дать Ярмоленко недостающего времени на поле

Андрей Шевченко / Фото: getty images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о роли украинских легионеров из АПЛ в составе национальной команды. Напомним, что Андрей Ярмоленко хочет доказать, что может помочь сборной на предстоящем Евро-2020.



Как вы оцениваете готовность Ярмоленко и его роль в команде?

Андрей – важный игрок. Мы дадим ему возможность сыграть все 90 минут в ближайших товарищеских матчах. Андрею нужно наиграть то время, которого ему недоставало в клубе. В этом плане у него есть поддержка со стороны тренерского штаба.

В каком состоянии сейчас Зинченко после финала Лиги чемпионов?

Я с ним говорил после финала. Он очень сильно расстроился, но это нормально. Я думаю, что психологически ему сейчас тяжело. Он вернется 4 июня. Он поменяет обстановку, появятся новые задачи и цели. Это даже пойдет ему на пользу. Мы все его ждем.

Сборная Украины 3 июня проведет с командой Северной Ирландии второй товарищеский матч перед континентальным первенством. Онлайн трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.