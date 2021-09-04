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Шевченко рассказал, почему вызывал в сборную Украины игроков преимущественно из «Шахтера» и «Динамо»

Тренер объяснил все уровнем футболистов
Футбол Сборная Украины
4 сентября 12:25
Шевченко рассказал, почему вызывал в сборную Украины игроков преимущественно из «Шахтера» и «Динамо»
Андрей Шевченко и Марлос / Фото: Twitter

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему вызывал в национальную команду игроков преимущественно из «Шахтера» и «Динамо»

– Почему должного внимания не уделялось футболистам не из «Шахтера» и «Динамо»?

– Мы берем молодежные сборные – фонд, дающий национальной команде подпитываться, юношеские команды, U-21. Мы полностью следили и смотрели за всеми игроками, выступающими в этих командах. Скажите, какое количество молодых футболистов было заиграно за основную команду и сколько их играло на Евро в основном составе за эти 5 лет?

– Давайте возьмем 2-3 года – если человек не играл за юношеские сборные, у него нет шансов попасть в основную?

– Шанс есть, если он конкурирует. Мы всегда смотрим уровень футболиста, уровень конкуренции должен быть. УПЛ, кубковые матчи, Лига чемпионов... Мы смотрим матчи, где самая большая конкуренция. Если мы видим, что игроки конкурируют и готовы играть на уровне национальной команды, мы всех вызывали и всех перепробовали.

Я не могу вызывать футболистов в национальную команду, только потому что они очень сильно туда хотят. Сначала нужно выиграть конкуренцию, доказать на уровне украинского чемпионата, попасть в топ-команды, там закрепиться, заиграть, доказать свой уровень в Лиге чемпионов или в разных кубках – для таких людей дорога всегда буде

открыта. Но если человек не выдерживает конкуренцию на уровне чемпионата, я же не могу вызывать игроков, которые ее не выдерживают.

– Например, Богдан Михайличенко. Сезон, который он провел в «Заре», думаю, был сильнее всего времени, что он играл в Бельгии, но получил он первый вызов только оттуда. Как можно объяснить этот парадокс?

– Он же получил, он был в списке у нас. Это не делается после одного хорошего... после одного-двух матчей. У нас есть костяк команды, у нас есть структура, тем более если команда дает результат.

Вы должны понять – сегодняшний уровень национальной команды – это восьмерка лучших команд Европы, и туда мы попали не просто так. Мы выиграли группу отбора, мы попали на чемпионат Европы, на протяжении 2-3 лет команда показывала отличный футбол


Ранее Шевченко заявил, что не хотел покидать сборную Украины.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Андрей Шевченко

Комментарии 1

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4 сентября 2021г. 12:57
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