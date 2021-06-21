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Шевченко: «Разочарования от матча с Австрией я не испытываю»

Главный тренер сборной раскрыл причину поражения
Футбол Сборная Украины
22:49
Шевченко: «Разочарования от матча с Австрией я не испытываю»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил причины поражения в заключительном матче группы C против Австрии (0:1). Также специалист отметил, что вне зависимости от того, пройдет ли команда в плей-офф, подготовка будет продолжаться.

В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы видели, что практически весь стадион был заполнен нашими болельщиками – большое спасибо им, что они приехали, поддержали команду.

Что касается самого матча, то надо признать, что физически наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде. Мы знали это прекрасно. Проигрывали сегодня много дуэлей, допускали массу невынужденных ошибок. Одна из таких ошибок привела к потере мяча, за которой последовал угловой у наших ворот и пропущенный гол.

Но дело даже не в эпизодах: физически нам было очень тяжело, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова – в этих условиях нечего и говорить о какой-то конструктивной игре.

Но команда боролась до конца, искала моменты. Она не опустила рук, продолжала верить – это единственный оптимистический момент по итогам сегодняшнего матча.

Сегодня был плохой матч для нас. Но разочарования я не испытываю: нам было тяжело играть, мы физически везде не успевали. Мы даже не были в игре. И поэтому показывали совершенно не тот уровень футбола, который мы хотим показывать.

Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма.

Малиновский вообще не попал в игру. Его заменой на Цыганкова мы хотели усилить нашу игру. Выходом Марлоса пытались перестроиться, чтобы хоть какой-то контроль игры найти.

Но Австрия хорошо прессинговала – наш соперник прекрасно чувствовал, что физически превосходит нас, и пользовался этим путем активного непрерывного прессинга. Все наши попытки создать что-то впереди ни к чему не привели.

Мы знали силу сборной Австрии, знали, как эта команда умеет прессинговать, знали о наличии в её составе качественных футболистов. Я в большей степени не ожидал того, что мы вот так войдем в игру. Мы выглядели просто без шансов. Во втором тайме пытались выровнять игру, какие-то моменты у нас были, провели эту часть матча гораздо лучше, чем первый тайм.

Я пока не знаю, что нас ждет. Дождемся завершения группового этапа, тогда станет понятна наша дальнейшая судьба. Но раз есть даже минимальный шанс на выход в плей-офф, мы будем готовиться.

После матча полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что так играть нельзя.

Источник: «Динамо» Киев от Шурика Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

Комментарии 1

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21 июня 2021г. 23:08
Зате відчувають мільйони українських вболівальників.
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