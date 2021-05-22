Шевченко: «С Бахрейном планирую дать многим возможность сыграть»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о первом товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020. Его «сине-желтые» проведут против Бахрейна. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

От меня просьба к харьковчанам прийти завтра на стадион поддержать команду, для нас это важно, 50 процентов мест на арене могут быть заполнены. Это товарищеский, но очень важный для нас матч, ведь он является частью подготовки к чемпионату Европы.

У нас есть потери, два игрока выбыли. В Буяльского серьезная травма, мы надеемся на его скорейшее выздоровление, но к Евро он не будет готовиться. У Корниенко ангина, он покинул расположение команды, я не видел смысла, чтобы он находился с нами в таком состоянии. Будем смотреть, выздоровеет ли он ко второму сбору. Остальные игроки готовится, у них проблем нет.

Вскоре к нам присоединятся легионеры. За то оставшееся время мы определимся с составом, который будет готовиться уже к матчам Евро.

У команды Бахрейна тренер – португалец, он работал с клубами и молодежной сборной на родине. Следовательно, это опытный, хороший тренер. В целом у нас мало информации, но нам нужна эта встреча как подготовка, поэтому мы больше нацелены на собственную игру.

У нас был очень тяжелый период подготовки, ребята находятся под нагрузками. Завтра можно будет сделать шесть замен, я планирую дать многим возможность сыграть.

Мы искали такого соперника на эту дату, чтобы можно было адекватно оценить состояние после недели тяжелых тренировок. Подбирали спарринг-партнера под те обстоятельства, в которых мы находимся. Хотим провести завтра достойный поединок.