Шевченко: «За 5 лет мы сформировали в сборной Украины рисунок игры, который отличает нас от остальных»
Шевченко: «С нами тренируются футболисты помимо тех, кто в заявке на Евро-2020»
Дополнительные игроки нужны для подстраховки
6 июня 18:50
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что с командой тренируются футболисты, которые не попали в заявку на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
– Футболисты, которые не поедут на Евро, поддерживают форму? Еще же возможно изменение заявки.
– С нами еще тренируется группа людей, помимо 26 из заявки. Они являются полноценными кандидатами, в любой момент они могут кого-то заменить, если будут непредвиденные ситуации. Мы обязаны это делать, ведь есть травмы, ковид. Мы должны быть аккуратными.
У Соболя и Цыганкова все в порядке. Все работают в общей группе, но часть будет все-таки заниматься индивидуально, так как не все смогут участвовать в общей тренировке.
Ранее Шевченко заявил, что поставит на игру с Кипром экспериментальный состав.
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