Шевченко: «С нами тренируются футболисты помимо тех, кто в заявке на Евро-2020»

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что с командой тренируются футболисты, которые не попали в заявку на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– С нами еще тренируется группа людей, помимо 26 из заявки. Они являются полноценными кандидатами, в любой момент они могут кого-то заменить, если будут непредвиденные ситуации. Мы обязаны это делать, ведь есть травмы, ковид. Мы должны быть аккуратными.

У Соболя и Цыганкова все в порядке. Все работают в общей группе, но часть будет все-таки заниматься индивидуально, так как не все смогут участвовать в общей тренировке.