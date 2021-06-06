Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шевченко: «С нами тренируются футболисты помимо тех, кто в заявке на Евро-2020»

Дополнительные игроки нужны для подстраховки
Футбол Сборная Украины
6 июня 18:50
Шевченко: «С нами тренируются футболисты помимо тех, кто в заявке на Евро-2020»
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что с командой тренируются футболисты, которые не попали в заявку на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Футболисты, которые не поедут на Евро, поддерживают форму? Еще же возможно изменение заявки.

– С нами еще тренируется группа людей, помимо 26 из заявки. Они являются полноценными кандидатами, в любой момент они могут кого-то заменить, если будут непредвиденные ситуации. Мы обязаны это делать, ведь есть травмы, ковид. Мы должны быть аккуратными.

У Соболя и Цыганкова все в порядке. Все работают в общей группе, но часть будет все-таки заниматься индивидуально, так как не все смогут участвовать в общей тренировке.


Ранее Шевченко заявил, что поставит на игру с Кипром экспериментальный состав.

Видео трансляция матча Украина – Кипр.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Футбол Сборная Украины
18:15
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Интервью
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:16
Ребров: «Как я могу рассматриваться тренером сборной Украины, пока там работает Шевченко?
Ребров: «Как я могу рассматриваться тренером сборной Украины, пока там работает Шевченко?
Футбол Сборная Украины
16:05
Форвард «Челси»: «В «Милане» мне нравились ван Бастен и Шевченко»
Форвард «Челси»: «В «Милане» мне нравились ван Бастен и Шевченко»
Футбол В Европе
6 июня 20:53
Шевченко: «За 5 лет мы сформировали в сборной Украины рисунок игры, который отличает нас от остальных»
Шевченко: «За 5 лет мы сформировали в сборной Украины рисунок игры, который отличает нас от остальных»
Футбол Евро-2020
6 июня 17:55
Шевченко: «К матчам Евро-2020 будем готовиться также, как и к товарищеским»
Шевченко: «К матчам Евро-2020 будем готовиться также, как и к товарищеским»
Футбол Сборная Украины
6 июня 17:36

Новости: Футбол

Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Сборная Украины
18:15
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Сборная Украины
18:12
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Сборная Украины
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Примерa (Испания)
17:50
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
17:30
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
Сборная Украины
17:24
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Интервью
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Сборная Украины
17:16
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Сборная Украины
17:07
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Сборная Украины
17:06
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости