Шевченко назвал самый приятный и болезненный моменты за время работы в сборной Украины
Шевченко с Тасотти и Малдерой пришел на матч Украина – Франция
На этот раз они будут следить за матчем на зрительской трибуне
4 сентября 21:49
Тасотти, Шевченко и Малдера / Фото: УАФ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
и его экс-помощники Марио Таситти и Андреа Малдера прибыли на НСК «Олимпийский» на матч отбора на чемпионат мира-2022 с командой Франции.
Напомним, ранее на матч на костылях прибыл форвард сборной Украины Артем Беседин.