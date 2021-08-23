Шевченко: «Сборная Украины на Евро показала максимум своей игры»

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире шоу «Великий футбол» подвел итоги своей работы в национальной команде.

Атмосфера в сборной, результаты – это прежде всего болельщики, их отношение к команде, их заряженность. Наверное, это было самым главным вектором нашего успеха, нашей интересной игры, потому что болельщики хотели от нас этого. Мы все хотели сделать болельщиков счастливыми.

- Какой момент для вас самый яркий – выход на Евро с первого места или 1/4 финала?

– Думаю, это приблизительно одинаковые ощущения. Вообще только приятные впечатления. Выход на Евро без поражений, обыграли чемпионов Европы – потрясающий момент. Конечно, Евро со всеми сложностями, с которыми мы столкнулись. Считаю, команда отдала больше, чем 100%.

Когда играли, было очень тяжело. Все-таки атмосфера, ковидный баббл – это ограничивало ребят. Они не могли перемещаться, постоянно одна и та же обстановка.

Это было непростым испытанием на протяжении двух месяцев. Они с честью вышли. Показали очень хороший результат, максимум своей игры. Думаю, все остались очень довольными.