Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче

Команда сыграет против бывшего клуба Де Дзерби
Футбол Серия А (Италия)
21:02
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрея Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, украинский специалист сможет руководить командой в матче против «Сассуоло». Он состоится 6 января в рамках 20-го тура Серии А.

Также отмечается, что положительный тест сдал один из игроков первой команды. Его имя не разглашается, но известно, что футболист изолирован.

Ранее в Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дженоа Андрей Шевченко Сассуоло коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
20:41
Шевченко остается на самоизоляции. Тассотти выразил готовность заменить специалиста в ближайшем матче
Шевченко остается на самоизоляции. Тассотти выразил готовность заменить специалиста в ближайшем матче
Футбол Серия А (Италия)
18:15
Довбык: «У штаба Шевченко был такой уровень, что я думал: «попал в «Реал»
Довбык: «У штаба Шевченко был такой уровень, что я думал: «попал в «Реал»
Футбол Сборная Украины
17:51
Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра
Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра
Футбол Серия А (Италия)
13:45
Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Футбол Украинские легионеры
10:14
1
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
Футбол Сборная Украины
04 января 16:50

Новости: Футбол

Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Украинские легионеры
21:21
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Серия А (Италия)
21:02
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Серия А (Италия)
20:41
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
В Европе
20:10
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
Украинские легионеры
19:57
Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Украинская Премьер-лига
19:37
Коваленко: «ЛНЗ – не шаг назад, это топ-уровень»
Коваленко: «ЛНЗ – не шаг назад, это топ-уровень»
Первая лига
19:22
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Украинская Премьер-лига
18:59
Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»
Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»
Украинские легионеры
18:39
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости