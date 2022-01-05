Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче

Команда сыграет против бывшего клуба Де Дзерби

Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрея Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, украинский специалист сможет руководить командой в матче против «Сассуоло». Он состоится 6 января в рамках 20-го тура Серии А.

Также отмечается, что положительный тест сдал один из игроков первой команды. Его имя не разглашается, но известно, что футболист изолирован.

Ранее в Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко.