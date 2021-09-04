Шевченко: «Сейчас у меня нет никаких контактов с Павелко – ни звонков, ни смс»

Шевченко и Павелко / Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о своем уходе из национальной команды и отношениях с президентом УАФ Андреем Павелко.

– Я констатирую факт, потому что я нахожусь здесь 2 недели. Я очень много слышу разговоров. Думаю, что и болельщики, и журналисты должны знать о тех процессах, которые проходили.

Я поздравлял дочку Андрея Васильевича с днем рождения, мы общались по телефону. Сейчас у нас контактов нет – ни звонков, ни смс. Смс был – это пожелание в дальнейшей карьере.

– У вас есть понимание, почему Павелко так поступил в плане контракта?

– Тяжело сказать об этом.

– Уровень ваших отношений не позволяет задать вам вопрос напрямую?

– Знаете, думаю, будет неправильно обсуждать это в наших личных отношениях. Есть определенные контрактные вещи, которые должны быть исполнены. То, что было записано в контракте, – это самая важная вещь.

– Какой бы вопрос вы бы задали Андрею Павелко, а мы ему передали?

– Почему не был контракт пролонгирован? Он был оговорен, нужно было только продлить. От УАФ не поступило никаких действий.

– Ассоциация давала оценку вашему тренерскому штабу?

– Не знаю. Это, наверное, должны быть какие-то пресс-конференции, интервью, в которых бы говорилось, удовлетворены они были или нет.