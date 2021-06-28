Шевченко: «Швеция – очень организованная команда»

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением сайту UEFA о сборной Швеции накануне матча 1/8 финала Евро-2020.

Те вещи, которые они делают, они делают очень хорошо, особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Повторюсь, команда заслуживает огромного уважения».