Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»

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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями о предстоящем матче с «Аталантой» в 19-м туре Серии А.

Как только возникают затруднения, команда теряет уверенность в себе. Мы хорошо начали с «Лацио», контролировали игру. Но после гола мы стали ошибаться. Что я скажу игрокам? Мы должны выиграть каждую дуэль на поле. С этого нужно начинать, с маленьких побед. Так мы будем строить наше будущее. Ситуация в таблице, по моему мнению, не так уж плоха – много команд рядом. Поэтому мы должны быть готовы ко второму кругу. Но, конечно, нужно закончить год, пытаясь продемонстрировать максимум.

Конечно, мы все расстроены после каждого поражения, но надо смотреть вперед. Надо думать до матчей – как готовиться, в чем мы можем добавить, с каким настроением выходим на поле. И так должны настраиваться на каждого соперника. Сейчас мы играли против очень сильных команд, сражающихся за Скудетто. Наше сражение – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов. Очень важно хорошо сыграть против конкурентов.

Если мы играем с командами, которые сильнее нас, как можно создать им проблемы? Надо стараться демонстрировать максимум, быть сильными физически. Вот этого чуть-чуть не хватает. Команда должна быть более агрессивной, особенно в индивидуальных дуэлях. Победы в таких дуэлях придают смелости.

У Дестро, конечно, были проблемы после восстановления. Но он прибавляет. Он очень важен для нас. Он – умный игрок, знающий, как двигаться в штрафной. Если бы в матче с «Лацио» подачи были немного точнее, то у него было бы несколько замечательных моментов. Сегодня мы оценим состояние Камбьясо и Ванхойсдена. Надеемся, что мы не потеряем их из-за повреждений».