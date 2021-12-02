«Милан» на выезде разгромил «Дженоа» Шевченко
Шевченко: «Сложно сыграть в свой футбол против такой великой команды, как «Милан»
«Россонери» одержали разгромную победу
08:41
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для Corriere dello Sport поражение от «Милана» (0:3) в матче 15-го тура Серии А:
«У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Сегодня мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой великой команды, как «Милан», это всегда сложно.
«Милан» отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильны, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья, и план на игру сразу меняется.
Мы слишком низко защищались? Мы пытались обороняться выше, но сегодня у нас это не получилось».
«Грифоны» провели уже свой третий матч под руководством Шевченко, но пока что так и не смогли забить ни одного гола и не одержали ни одной победы.
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