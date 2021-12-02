Шевченко: «Сложно сыграть в свой футбол против такой великой команды, как «Милан»

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для Corriere dello Sport поражение от «Милана» (0:3) в матче 15-го тура Серии А:

«Милан» отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильны, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья, и план на игру сразу меняется.

Мы слишком низко защищались? Мы пытались обороняться выше, но сегодня у нас это не получилось».