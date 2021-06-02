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Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»

Наставник сборной Украины рассказал о проблемах со здоровьем защитника команды
Футбол Сборная Украины
18:14
Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»
Андрей Шевченко / Фото: Павел Кубанов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что одному из игроков состава национальной команды на Евро-2020 нездоровится:

Мы выбрали 26 человек, но все ребята, которых мы вызвали на сбор – остаются в расположении команды до последней контрольной игры. Это связано еще и с тем, что Эдуард Соболь не совсем хорошо себя чувствовал.

Ему нужно будет пройти дополнительное обследование сегодня и завтра. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что происходит. Через несколько дней мы получим результаты. Если специалисты дадут добро – он вернется в группу.

До первой официальной игры у нас есть возможность заменить игрока в заявке.

Третьего июня Украина проведет второй контрольный матч, в котором ей будет противостоять команда Северной Ирландии. Онлайн трансляция матча Украина – Северная ИрландияВидео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Шевченко сборная Украины (футбол) Эдуард Соболь

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