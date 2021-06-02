Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»
Наставник сборной Украины рассказал о проблемах со здоровьем защитника команды
18:14
Андрей Шевченко / Фото: Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что одному из игроков состава национальной команды на Евро-2020 нездоровится:
Мы выбрали 26 человек, но все ребята, которых мы вызвали на сбор – остаются в расположении команды до последней контрольной игры. Это связано еще и с тем, что Эдуард Соболь не совсем хорошо себя чувствовал.
Ему нужно будет пройти дополнительное обследование сегодня и завтра. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что происходит. Через несколько дней мы получим результаты. Если специалисты дадут добро – он вернется в группу.
До первой официальной игры у нас есть возможность заменить игрока в заявке.
Третьего июня Украина проведет второй контрольный матч, в котором ей будет противостоять команда Северной Ирландии. Онлайн трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.
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