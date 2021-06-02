Шевченко: «Соболь не совсем хорошо себя чувствовал. Пока неизвестно, вернется он в общую группу или нет»

Андрей Шевченко / Фото: Павел Кубанов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что одному из игроков состава национальной команды на Евро-2020 нездоровится:



Ему нужно будет пройти дополнительное обследование сегодня и завтра. Это не связано с травмой на тренировке, а связано с его общим состоянием. Нужно понять, что происходит. Через несколько дней мы получим результаты. Если специалисты дадут добро – он вернется в группу.

До первой официальной игры у нас есть возможность заменить игрока в заявке.