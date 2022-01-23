Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 3
Сегодня 16
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Челси - Тоттенхэм 2:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Герта - Бавария 1:4 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Эмполи - Рома 1:4 2-й тайм
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли 0:0 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Окончен
16:00 Лестер - Брайтон 1:1 Окончен
18:30 Челси - Тоттенхэм 2:0 2-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:2 Окончен
16:00 Бордо - Страсбур 4:3 Окончен
18:05 Монпелье - Монако 3:2 Окончен
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Окончен
18:30 Герта - Бавария 1:4 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория 1:0 Окончен
16:00 Наполи - Салернитана 4:1 Окончен
19:00 Эмполи - Рома 1:4 2-й тайм
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче 2:2 Окончен
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей

Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата

О назначении должны объявить 31-го января
Футбол Украинские легионеры
19:49
Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел себе новое место трудоустройства после увольнения из «Дженоа».

Специалист принял предложение возглавить сборную Польши, сообщает vZbirna.

На новом рабочем месте украинец будет получать 2,5 миллиона евро в год. Выплаты тренеру разделят между собой Польский футбольный союз и спонсоры.

Ранее была информация, что поляки объявят своего нового наставника 31-го января.

Специалисту осталось согласовать все нюансы с «Дженоа», с которым он до сих пор не расторгнул контракт.

Напомним, сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Так не делается». Директор «Александрии» – о скандальном увольнении Шевченко
«Так не делается». Директор «Александрии» – о скандальном увольнении Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
15:36
1
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Футбол Украинские легионеры
13:47
Шевченко – главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Известно, когда объявят нового наставника
Шевченко – главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Известно, когда объявят нового наставника
Футбол Украинские легионеры
04:05
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
Футбол В Европе
21 января 21:55
Полузащитник сборной Украины: «Ничего от Шевченко для себя я вынести не смог»
Полузащитник сборной Украины: «Ничего от Шевченко для себя я вынести не смог»
Футбол Сборная Украины
20 января 18:11
1
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
Футбол В Европе
20 января 09:10

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Силва удвоил преимущество Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Силва удвоил преимущество Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
20:20
Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата
Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата
Украинские легионеры
19:49
«Черноморец» впервые не выиграл при Григорчуке
«Черноморец» впервые не выиграл при Григорчуке
Украинская Премьер-лига
19:21
Куртуа пропустил от «Эльче» больше, чем Лунин, и «Реал» потерял очки
Куртуа пропустил от «Эльче» больше, чем Лунин, и «Реал» потерял очки
Примерa (Испания)
19:12
Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти
Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти
Примерa (Испания)
18:33
«Наполи» поднялся на вторую строчку в Серии А, разгромив «Салернитану»
«Наполи» поднялся на вторую строчку в Серии А, разгромив «Салернитану»
Серия А (Италия)
18:03
«Ливерпуль» забил три мяча «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» забил три мяча «Кристал Пэлас»
Премьер-Лига (Англия)
17:54
«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
Серия А (Италия)
17:51
«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»
«Арсенал» упустил шанс обогнать «Вест Хэм» Ярмоленко в АПЛ, потеряв очки с «Брайтоном»
Премьер-Лига (Англия)
17:49
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
2
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости