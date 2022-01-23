Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата

О назначении должны объявить 31-го января

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел себе новое место трудоустройства после увольнения из «Дженоа».

Специалист принял предложение возглавить сборную Польши, сообщает vZbirna.

На новом рабочем месте украинец будет получать 2,5 миллиона евро в год. Выплаты тренеру разделят между собой Польский футбольный союз и спонсоры.

Ранее была информация, что поляки объявят своего нового наставника 31-го января.

Специалисту осталось согласовать все нюансы с «Дженоа», с которым он до сих пор не расторгнул контракт.

Напомним, сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши.