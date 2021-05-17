Шевченко сообщил, что его книга появится в Украине

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» рассказал о том, выйдет ли его автобиографическая книга на родине. В Италии она получила название «Forza gentile. La mia vita, il mio calcio».

В Италии книга добилась определенного успеха, мне приятно. Мы с Алессандро Альчато писали ее 6 – 7 месяцев, внутри ее кусочек моей души. Очень серьезно отнесся к этому проекту. Это не просто биография – там раскрыты некоторые моменты моей футбольной карьеры, жизни, переживаний и впечатлений.

Сейчас я проведу переговоры по поводу того, кто будет переводить эту книгу, как она будет продаваться. Очень важно, чтобы цена была соответствующая. Книжный дом, который купил права на нее, очень правильно поступил. Я думаю, что цена будет приемлема для нашего рынка.