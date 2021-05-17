Шевченко сообщил, что его книга появится в Украине
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» рассказал о том, выйдет ли его автобиографическая книга на родине. В Италии она получила название «Forza gentile. La mia vita, il mio calcio».
Один из книжных домов Украины уже выиграл тендер, поэтому книжка однозначно появится. Для меня важно, чтобы она была правильно переведена. Переводчик будет играть здесь большую роль, я непосредственно буду в этом участвовать.
В Италии книга добилась определенного успеха, мне приятно. Мы с Алессандро Альчато писали ее 6 – 7 месяцев, внутри ее кусочек моей души. Очень серьезно отнесся к этому проекту. Это не просто биография – там раскрыты некоторые моменты моей футбольной карьеры, жизни, переживаний и впечатлений.
Сейчас я проведу переговоры по поводу того, кто будет переводить эту книгу, как она будет продаваться. Очень важно, чтобы цена была соответствующая. Книжный дом, который купил права на нее, очень правильно поступил. Я думаю, что цена будет приемлема для нашего рынка.
Ранее Шевченко рассказал, о чем его книга.
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