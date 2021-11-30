Шевченко сравнил футбол с шахматами. И рассказал, в чем прелесть игры, которой он отдал жизнь
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в интервью пресс-службе
клуба обсудил схожесть футбола и шахмат:
Шахматы – это математическая игра. Ты знаешь, как все устроено, но есть миллионы разных развитий событий: как начинать, как делать определенный прогресс. В этом и есть прелесть футбола. Есть моменты, когда футболист может интерпретировать игровую ситуацию совсем по-разному. Это то, каким я вижу футбол.
Если вся команда читает игру и реагирует одинаково на каждый шаг или ситуацию – это совершенство.
Футбол – более сложная игра, чем шахматы, ведь это командный спорт. Когда ты играешь сам ты принимаешь только свои решения, а в футболе каждый твой партнер должен тебя понимать. Ты должен правильно считывать ситуацию, но твои одноклубники должны мыслить с тобой в одном ключе.
В футболе еще есть и замены, которых в шахматах нет. И есть ресурсы, которые нужно правильно использовать. В этой игре ты должен идеально знать своих игроков и их качества. Человеческий фактор невероятно важен. Есть игроки, которые могут выйти со скамейки и показать себя с лучшей стороны, в то время как другие лучше себя проявят со старта матча.
Шахматы – игра логики. А в футболе может быть талант, самородок, который сделает разницу. В игре на 64 клетках есть королева, которая двигается по всему полю. Но в футболе такие бриллианты являются более опасным оружием.
Напомним, что зимой состав «Дженоа» может пополнить защитник «Милана».
XSPORT проведет онлайн трансляцию матча «Дженоа» – «Милан». Начало – 1 декабря в 21:45.
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