Шевченко сравнил футбол с шахматами. И рассказал, в чем прелесть игры, которой он отдал жизнь

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в интервью пресс-службе клуба обсудил схожесть футбола и шахмат:



Если вся команда читает игру и реагирует одинаково на каждый шаг или ситуацию – это совершенство.

Футбол – более сложная игра, чем шахматы, ведь это командный спорт. Когда ты играешь сам ты принимаешь только свои решения, а в футболе каждый твой партнер должен тебя понимать. Ты должен правильно считывать ситуацию, но твои одноклубники должны мыслить с тобой в одном ключе.

В футболе еще есть и замены, которых в шахматах нет. И есть ресурсы, которые нужно правильно использовать. В этой игре ты должен идеально знать своих игроков и их качества. Человеческий фактор невероятно важен. Есть игроки, которые могут выйти со скамейки и показать себя с лучшей стороны, в то время как другие лучше себя проявят со старта матча.

Шахматы – игра логики. А в футболе может быть талант, самородок, который сделает разницу. В игре на 64 клетках есть королева, которая двигается по всему полю. Но в футболе такие бриллианты являются более опасным оружием.