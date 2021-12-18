Шевченко стал первым тренером «Дженоа», который не сумел выиграть в дебютных 6-ти матчах

С момента, когда за победу начали давать 3 очка

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вошел в историю клуба, но не в приятном смысле.

В чемпионате Италии при украинском наставнике «грифоны» провели 6 матчей: 5 поражения и 1 ничья. Таким образом Шевченко стал первым тренером в истории клуба, который в первых 6-ти матчах не сумел достичь хотя бы 1-й победы с того момента, как за победу начали насчитывать 3 очка.

В 1995-м году у Джузеппе Маркьоро было 3 поражения и 2 ничьи в первых пяти матчах, а в 2012 году Луиджи Дель Нери потерпел 5 поражений, но шестые матчи оба наставника выиграли.

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета с 10-ю очками после поражения от «Лацио» (1:3).