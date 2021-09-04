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Шевченко: «Судья просто не дал сыграть Судакову и Тымчику на Евро»
Футболисты так и не вышли на замену в матче с Англией
08:23
Георгий Судаков / Фото: FootBoom
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о несостоявшихся дебютах на Евро-2020 хавбека Георгия Судакова и защитника Александра Тымчика.
- Матч против сборной Англии, на бровке Судаков, Довбик, Тымчик, 2 из которых могли дебютировать за национальную команду на Евро. Они стоят 5 минут, арбитр закончил игру, ничего не добавив. Почему так поздно решили их выпускать?
– Нет никакой причины. Матч был проигран, поэтому я хотел выпустить их – 5 минут, которых именно хватало, и я хотел, чтобы они дебютировали – судья просто не дал нам это сделать.
Почему не раньше? Я смотрю за ситуацией на футбольном поле. Я считаю, что по той игре мы не заслуживали проиграть 0:4, но ситуация могла быть и хуже – при условии нескольких контратак или еще чего-то. На футбольном поле нужна была команда.
Ранее Шевченко заявил, что не хотел покидать сборную Украины.
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