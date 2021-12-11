«Дженоа» забил первый гол при Шевченко, но уступил «Сампдории» в дерби
Шевченко: «У «Дженоа» другие возможности. Остаться в Серии А – все равно, что выиграть ЛЧ»
Украинский специалист высказался по поводу обидного поражения в дерби
12:00
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мыслями после поражения в матче 17-го тура Серии против «Сампдории» (1:3). Слова специалиста передает Calciomercato.
Разумеется, это разочарование, никто не желает проигрывать в дерби. Мы надеялись на хорошую игру, но сразу пропустили гол. Команда не сыграла на отлично, особенно в первом тайме. Во второй половине мы среагировали, но нужно это делать с самого начала встречи, действовать смелее.
Когда я приехал сюда, то увидел, что у нас непростой календарь. Также не нужно забывать о серии травм. В этом матче вернулись Кришито и Дестро, они повысили наш уровень. Для нас остаться в Серии А – это все равно что выиграть Лигу чемпионов. У нас другие возможности. Теперь мы должны опустить голову и работать.
Обещание январских трансферов? Это обещание также должно вселить уверенность в болельщиков, это важный месседж.
Ранее сообщалось, что ученик Рангника поработает с Шевченко в «Дженоа».