Шевченко: «У «Дженоа» другие возможности. Остаться в Серии А – все равно, что выиграть ЛЧ»

Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мыслями после поражения в матче 17-го тура Серии против «Сампдории» (1:3). Слова специалиста передает Calciomercato.

Когда я приехал сюда, то увидел, что у нас непростой календарь. Также не нужно забывать о серии травм. В этом матче вернулись Кришито и Дестро, они повысили наш уровень. Для нас остаться в Серии А – это все равно что выиграть Лигу чемпионов. У нас другие возможности. Теперь мы должны опустить голову и работать.

Обещание январских трансферов? Это обещание также должно вселить уверенность в болельщиков, это важный месседж.