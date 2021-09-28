Шевченко: «У меня есть большое желание вернуться в «Милан»
Украинский тренер Андрей Шевченко заявил, что хочет вернуться в «Милан». Его слова приводит Planeta Milan.
«Мне кажется, что быть игроком «Милана» в Лиге чемпионов – это нечто другое. У меня был опыт с «Динамо», но «Милан» – это совсем другая история. Прекрасная история. 2 финала Лиги чемпионов, особенно в первом были фантастические эмоции.
Для меня как молодого игрока, который пришел из «Динамо», Лига чемпионов была прекрасной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, играя все лучше и лучше, забивая много голов.
В Лиге чемпионов нужно иметь другой подход. Это соревнование с великой историей и связано с «Миланом». Когда вы играете с сильнейшими командами в мире, с самыми сильными игроками в мире, это способствует вашему росту.
Я скучаю по энергии на поле, когда слышишь фанатов и сфокусирован. Скучаю по подготовке и напряжению перед матчами.
У меня есть большое желание вернуться в «Милан» и услышать эту музыку.
Этот «Милан» умеет стиснуть зубы в трудные минуты, они сильно выросли. Лига чемпионов поможет молодым игрокам вырасти и снова набраться опыта. У «Милана» большой потенциал».
Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Турции.
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