Шевченко: «У меня есть большое желание вернуться в «Милан»

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Украинский тренер Андрей Шевченко заявил, что хочет вернуться в «Милан». Его слова приводит Planeta Milan.

Для меня как молодого игрока, который пришел из «Динамо», Лига чемпионов была прекрасной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, играя все лучше и лучше, забивая много голов.

В Лиге чемпионов нужно иметь другой подход. Это соревнование с великой историей и связано с «Миланом». Когда вы играете с сильнейшими командами в мире, с самыми сильными игроками в мире, это способствует вашему росту.

Я скучаю по энергии на поле, когда слышишь фанатов и сфокусирован. Скучаю по подготовке и напряжению перед матчами.

У меня есть большое желание вернуться в «Милан» и услышать эту музыку.

Этот «Милан» умеет стиснуть зубы в трудные минуты, они сильно выросли. Лига чемпионов поможет молодым игрокам вырасти и снова набраться опыта. У «Милана» большой потенциал».