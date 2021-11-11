Петраков: «Кто проявит себя с Болгарией – получит место в составе против Боснии»
Шевченко: «У Украины будет важнейшая игра с Боснией, всех обнимаю и буду болеть»
Главный тренер «Дженоа» пожелал удачи своему бывшему коллективу
Андрей Шевченко / Фото: ВВС
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко пожелал удачи сборной Украины в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 против Боснии и Герцеговины.
«Я хочу передать всем футболистам национальной сборной Украины привет, и тренерам. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большой привет. Знаю, что многие фанаты будут меня поддерживать.
Еще раз – важнейшая игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть».
Матч между Украиной и Боснией состоится 16-го ноября. Сегодня же «сине-желтые» проведут товарищескую встречу против Болгарии.
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