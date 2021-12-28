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Шевченко убедили. Довбык назвал человека, благодаря которому вышел на поле на Евро-2020

Главному тренеру подсказали выпустить форварда «Днепра-1»
Футбол Сборная Украины
12:48
Шевченко убедили. Довбык назвал человека, благодаря которому вышел на поле на Евро-2020
Артем Довбык / фото - УАФ

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал, благодаря каким факторам смог выйти на поле в матче Евро-2020 против сборной Швеции.

Ты благодарен Ярмоленко за то, что на Евро ты сыграл против Швеции?

«Да, благодарен». 

Насколько я знаю, именно он требовал твоего выхода на поле. Расскажи эту историю.

«Шла уже где-то 102 минута, Ярмоленко как раз играл по ближнему к тренерской скамейке флангу. Он подошел и сказал, что уже не может. У него уже судороги начались, было видно. Он подошел и сказал, что ему нужна замена, потому что уже не может ходить. Вот насколько человек отдался игре. Так что его усталость помогла мне выйти на поле».

Я слышал, что Ярмоленко просил выпустить Довбика.

«Об этом точно сказать не могу».

Также слышал версию, что в тот момент Шевченко хотел выпустить вместо Ярмоленко Безуса, уже под серию пенальти, но Малдера подошел к нему и настоял на твоем выходе.

«Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Малдера подошел. Я как раз спускался на разминку, и этот разговор был у меня на глазах. Я даже встетился с Малдерой взглядом, он посмотрел на меня и я пошел разминаться».

Форвард появился на поле в овертаймах матча со Швецией, и забил победный гол на последней минуте, отправив Украину в 1/4 турнира.

Напомним, ранее стало известно обстоятельство, благодаря которому Довбык смог попасть на Евро-2020.

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Теги

Артем Довбик Артем Довбык сборная Украины (футбол)

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