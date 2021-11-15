Шевченко: «Украинцы в «Дженоа»? Сейчас это невозможно»

Андрей Шевченко на тренировке Дженоа / Фото: Twitter Дженоа

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» высказался о своем новом клубе, а также объяснил, почему украинцев в «Дженоа» прямо сейчас быть не может.

Усиление «Дженоа» зимой? Мы обсуждали с руководством многие моменты. Завтра как раз заканчиваются последние приготовления. Идет переход от старого владельца, к новому, бумажные вопросы. У клуба есть хорошие амбиции, но прежде всего эти амбиции будут зависеть от команды, как она выступит и останется ли она в Серии А. Я думаю будет правильно когда откроется окно, и будет понятно как клуб видит, как он хочет усилить команду, мы будем обсуждать эти вопросы.

- Много слухов о том, что в вашей команде могут оказаться украинцы. Но я вижу, что в команде сейчас исчерпан предел на игроков не с ЕС. Я понимаю, это невозможно?

- Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только 2 игроков не из ЕС.