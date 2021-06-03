Шевченко: «Увидим другого Зинченко, чем тот, что был после финала ЛЧ»

Наставник верит в правого защитника «Сити»

Александр Зинченко / фото - dynamo.kiev

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии защитника «Манчестер Сити» и национальной команды Александра Зинченко после проигранного финала Лиги Чемпионов:

«Я с ним говорил после финала, он очень сильно расстроился. Это нормально. Психологически ему тяжело. Александр прибудет в сборную 4 июня. Это будет для него даже лучше — изменение обстановки, новые цели. Я считаю, что Зинченко провел очень хороший финал, отличный год. Разочарование от поражения, конечно, должно быть. Но он сразу должен перестроиться. Когда он приедет, то мы увидим совершенно другого Зинченко, чем тот, что был после завершения финала. Мы все его ждем здесь».

Не смотря на то, что многие считают пропущенный «горожанами» гол от «Челси» ошибкой Зинченко, он все равно был признан лучшим игроком «Сити» в том матче.

Напомним, уже сегодня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Северной Ирландией. Посмотреть прямую трансляцию вы можете на нашем сайте.