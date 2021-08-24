Шевченко: «Приятно, что президент Зеленский очень большое внимание уделяет спорту»
Шевченко: «В детстве иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных»
Бывший тренер сборной Украины поздравил своего экс-наставника с наградой
Шевченко и Блохин / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время церемонии награждения «Национальная легенда Украины» представил Олега Блохина в качестве лауреата премии.
Имя Олега Блохина стоит особо в этом ряду. Это первая украинская звезда, которая засветилась не только на внутренней, но и на международной арене.
Я знаком с Блохиным с детства. Правда, когда мы во дворе играли в футбол, у нас все были Блохинами – иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, помимо Блохина, наградил еще шестерых известных личностей.
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