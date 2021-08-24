Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован

Шевченко: «В детстве иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных»

Бывший тренер сборной Украины поздравил своего экс-наставника с наградой
Футбол Украинская Премьер-лига
14:55
Шевченко: «В детстве иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных»
Шевченко и Блохин / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время церемонии награждения «Национальная легенда Украины» представил Олега Блохина в качестве лауреата премии.

Имя Олега Блохина стоит особо в этом ряду. Это первая украинская звезда, которая засветилась не только на внутренней, но и на международной арене.

Я знаком с Блохиным с детства. Правда, когда мы во дворе играли в футбол, у нас все были Блохинами – иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, помимо Блохина, наградил еще шестерых известных личностей.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Блохин Андрей Шевченко

Комментарии 3

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
24 августа 2021г. 15:33
В наших дворах пам'ятали Кройфа,але аж ніяк Блохіна.
0 0
Ответить
24 августа 2021г. 15:27
Сказанув
0 0
Ответить
24 августа 2021г. 15:26
Сказанув
0 0
Ответить

Новости по тегам

Милевский – Блохину: «Хотел бы извиниться. Вы – король футбола»
Милевский – Блохину: «Хотел бы извиниться. Вы – король футбола»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Шевченко: «Приятно, что президент Зеленский очень большое внимание уделяет спорту»
Шевченко: «Приятно, что президент Зеленский очень большое внимание уделяет спорту»
Футбол Сборная Украины
12:10
Шевченко наградили Орденом Ярослава Мудрого 5-й степени
Шевченко наградили Орденом Ярослава Мудрого 5-й степени
Футбол Сборная Украины
11:22
Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости
Тема дня
Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости
Другие
07:50
2
Суркис рассказал о том, как общался с Андреем Шевченко на матче «Динамо»
Суркис рассказал о том, как общался с Андреем Шевченко на матче «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 августа 20:40
Шевченко посетил тренировку «Шахтера»
Шевченко посетил тренировку «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 августа 15:02

Новости: Футбол

Суркис: «Вернулся Мистер, дал «прочухана», а так игра не поменялась»
Суркис: «Вернулся Мистер, дал «прочухана», а так игра не поменялась»
Украинская Премьер-лига
15:59
Экс-игрок «Шахтера»: «Отсутствие Трубина – серьезная потеря перед матчем с «Монако»
Экс-игрок «Шахтера»: «Отсутствие Трубина – серьезная потеря перед матчем с «Монако»
Лига чемпионов UEFA
15:45
Пуканыч: «Шахтер» на классе обыграл «Монако» в первом матче, и своего уже не упустит»
Пуканыч: «Шахтер» на классе обыграл «Монако» в первом матче, и своего уже не упустит»
Лига чемпионов UEFA
15:32
Лига Европы. «Заря» – «Рапид». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Заря» – «Рапид». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
15:27
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
15:21
Шевченко: «В детстве иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных»
Шевченко: «В детстве иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных»
Украинская Премьер-лига
14:55
ПСЖ ищет новый клуб экс-игроку «Барселоны»
ПСЖ ищет новый клуб экс-игроку «Барселоны»
Лига 1 (Франция)
14:43
Хавбек «Арсенала» снова будет играть в Италии
Хавбек «Арсенала» снова будет играть в Италии
Премьер-Лига (Англия)
14:35
Бывший игрок «Карпат» оказался в чемпионате Ирландии
Бывший игрок «Карпат» оказался в чемпионате Ирландии
Украинская Премьер-лига
14:20
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
7
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости