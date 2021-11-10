Шевченко: «В «Дженоа» мне гарантировали усиление в январе»

Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко объяснил свой выбор нового клуба. Слова специалиста передает пресс-служба «грифонов».

Я общался только с новыми владельцами, с Джошем Вондером. В январе будет усиление – мне его гарантировали. Команде требуются новые игроки. Берлускони? Я с ним еще не общался, пока только с Галлиани.

Я готов работать в клубе. Я ждал этого шанса. Конечно, нужно много трудиться. Но я не боюсь, во мне много мотивации.