Петраков: «Гордимся, что Шевченко принял команду Серии А, верим в него»
Шевченко: «В «Дженоа» мне гарантировали усиление в январе»
Команда располагается в шаге от зоны вылета
18:47
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко объяснил свой выбор нового клуба. Слова специалиста передает пресс-служба «грифонов».
Меня очень заинтересовал проект. Когда я играл против «Дженоа», это всегда была игра против 12 игроков. Болельщики здесь фантастические. Сейчас нам нужна их поддержка.Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков поздравил Шевченко с назначением в «Дженоа».
Я общался только с новыми владельцами, с Джошем Вондером. В январе будет усиление – мне его гарантировали. Команде требуются новые игроки. Берлускони? Я с ним еще не общался, пока только с Галлиани.
Я готов работать в клубе. Я ждал этого шанса. Конечно, нужно много трудиться. Но я не боюсь, во мне много мотивации.
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