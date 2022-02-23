Шевченко: «В единстве мы победим, ведь Украина – страна свободолюбивых граждан»

Андрей Шевченко / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Андрей Шевченко в своем Instagram высказался касаемо агрессии России в Украине.

Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!

Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!

Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!

В единстве мы победим! Слава Украине!».