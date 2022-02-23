Андрей Шевченко: биография, блестящая карьера и личная жизнь легенды украинского футбола
Шевченко: «В единстве мы победим, ведь Украина – страна свободолюбивых граждан»
Тренер высказался о ситуации, которая сложилась в следствии агрессии РФ
Андрей Шевченко / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Андрей Шевченко в своем Instagram высказался касаемо агрессии России в Украине.
«Украина – моя Родина.
Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!
Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!
Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!
В единстве мы победим! Слава Украине!».
Ранее в Великобритании призвали бойкотировать финал Лиги чемпионов в России.
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