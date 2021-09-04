Шевченко рассказал, почему вызывал в сборную Украины игроков преимущественно из «Шахтера» и «Динамо»
Шевченко: «В Европе очень большая конкуренция, мы должны поднять уровень УПЛ»
Тренер хочет, чтобы больше украинских игроков выступали за рубежом
4 сентября 12:35
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об уровне чемпионата Украины.
«В Европе очень большая конкуренция. Важный момент, чтобы наши игроки играли в Европе и были там на ведущих ролях, – это чемпионат Украины.
Мы должны поднять уровень УПЛ – должна подняться конкуренция, интенсивность, и я считаю, что украинские игроки имеют одинаковые шансы проявить себя в хороших европейских чемпионатах и клубах. Но для этого они должны быть готовы»
Ранее Шевченко заявил, что не хотел покидать сборную Украины, а также об отношениях с президентом УАФ Андреем Павелко.