Шевченко: «В матче с Кипром будет экспериментальный состав»

Главный тренер сборной Украины хочет дать игровое время всем

Андрей Шевченко / Фото: FootBoom

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Кипром в рамках подготовки к Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Завтра будет экспериментальный состав. У нас есть ряд футболистов, которые меньше сыграли. Были травмированные игроки, если они будут готовы – дадим им сыграть. Это подготовка, хоть и последний спарринг перед ЧЕ. Это не суперконтрольный тест. Наша задача – подготовить максимум людей к Евро».

Напомним, матч с Кипром будет последним для сборной Украины перед финальной частью Евро-2020.