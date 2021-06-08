Шевченко: «В реализации нужно дожимать. На Евро мы столько моментов создавать не будем»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды над Кипром (4:0).
«Я доволен. Получилась свежая игра, ребята начинаю получше выглядеть, потому что мы убрали нагрузки. Было хорошее перемещение, осмысленные атаки, но в реализации нужно дожимать. На Евро мы столько моментов создавать не будем.
Яремчук? Самое важное, что у него есть моменты. Я знаю его характер. Он переживает, когда не забивает, поэтому дали ему такую возможность. Думаю, партнеры по команде тоже это понимают. Те ребята, которые вышли на замену, освежили игру. Пытался дать сыграть всем. Матч это позволял.
Позиция Забарного? У нас есть несколько травмированных игроков, поэтому мне нужно понимать, какие у нас есть опции, если кто-то получит повреждение. Забарный на правом фланге сыграл хорошо, без брака. В будущем для нас это одна из опций.
Доволен ли я подготовкой команды? Сегодня для меня было важно увидеть движение. Считаю, что оно было неплохим. Видно, что ребята выходят из этой фазы. Завтра летим в Румынию, там нагрузок почти не будет. Поработеам над стандартными положениями».
Оцени поражение и тренер сборной Кипра.
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