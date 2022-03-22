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Шевченко: «В россии есть много людей, желающих остановить войну. Мое послание к ним – выходите на улицы»

Тренер уверен, что большинство граждан страны-агрессора не знает правды
Футбол В Европе
10:05
Шевченко: «В россии есть много людей, желающих остановить войну. Мое послание к ним – выходите на улицы»
Андрей Шевченко / Фото: Daily Mail

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об отношении россиян к войне в Украине. Его цитирует Daily Mail.

«У нас с россией были долгие отношения. Не думаю, что они когда-нибудь будут такими же. Но также знаю, что есть много россиян, желающих остановить войну. Я получал уведомления от друзей из россии. Мое послание к ним всегда одно – выходите на улицы. Я знаю, что это нелегко. В россии это небезопасно. Но единственный способ остановить войну – сказать правду. Большинство людей в россии не знают правды.

Мы все знаем, что война – это жестоко. Не можем стоять в стороне. Я отец четырех детей. Мы не можем этого терпеть. Погибают невинные дети. Без причины. Вот для чего я работаю – чтобы остановить эту войну. Эта война не имеет смысла».

Ранее Шевченко заявил, что поддерживает отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко

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