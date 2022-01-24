Шевченко в сборной Польши: острый денежный вопрос и политика с первых матчей

Поляки опасаются назначения украинца, но и для него самого рисков хватает

Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Главная новость воскресного вечера – Андрей Шевченко согласился возглавить национальную сборную Польши. Информация об этом появилась в украинском телеграмм-канале vZbirna.

Шевченко и Польский футбольный союз уже уладили условия контракта, согласно которому украинский специалист будет получать 2,5 миллионов евро в год, часть денег будут покрывать спонсоры. Теперь остается решить только вопрос с «Дженоа», в котором Шевченко по-прежнему находится на контракте, хотя и отстранен от работы.

За последние несколько дней ситуация сильно изменилась. Еще в начале января президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша говорил о том, что был бы не против обсудить с Шевченко перспективу работы в сборной Польши, но тогда украинский специалист еще пытался вдохнуть жизнь в «Дженоа».

«Он определенно интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа», – сказал тогда функционер.

Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Поляки продолжают колебаться

Главным претендентом на пост главного тренера польской сборной местные СМИ называли Адама Навалку, который в свое время весьма успешно работал с кадрой. Теперь же он отошел даже не на второй, а на третий план – Кулеша окончательно отбросил этот вариант.

Как пишет Sport.tvp.pl, равные шансы с Шевченко возглавить сборную есть у главного тренера клуба «Гурник» из Забже Яна Урбана. Его команда закончила первую часть сезона чемпионата Польши на седьмом месте, однако Кулеша верит в перспективы сотрудничества с 59-летним специалистом, который может пойти по пути Навалки, который в свое время пришел в национальную команду тоже из «Гурника».

Ян Урбан / Фото - Cyfrasport Ян Урбан / Фото - Cyfrasport

Кроме того, с этим клубом будет проще договориться о разрыве действующего соглашения с Урбаном, чем, например, с лидером чемпионата «Лехом» по поводу ухода Мацея Скоржи, которого тоже сватали в сборную, но этот вариант сейчас выглядит малореалистичным.

Изначально Польский футбольный союз анонсировал объявление имени главного тренера национальной команды на 19 января, но теперь эту дату сдвинули на 31 января – следующий понедельник. Откладывать больше некуда, уже в марте полякам предстоит сыграть со сборной России в стыковых матчах за право участия в финальной части ЧМ-2022, однако, судя по всему, функционерам еще крайне необходимо время на переговоры.

Денежный вопрос

Как пишут польские СМИ, в вопросе назначения Шевченко еще очень остро стоит денежный вопрос. Дело в том, что изначально украинский специалист запросил сумму зарплаты в 3 миллиона евро в год. При том, что ушедший в декабре Паулу Соуза получал 850 тысяч евро в год, эта сумма для Польского футбольного союза оказалась просто неподъемной. По сообщению Super Express, поляки с горем-пополам сбили на 2,5 миллиона евро (около 200 тысяч евро в месяц), и то они готовы платить Шевченко такие деньги при участии спонсоров.

Однако стоит учитывать, что Шевченко не сможет возглавить сборную Польши, пока не разорвет контракт с «Дженоа». Чтобы не выплачивать огромную компенсацию, генуэзцы готовы продолжать держать украинца на зарплате в 2,3 миллиона евро до истечения срока соглашения в 2024 году (всего он за это время должен получить больше 6 миллионов). Если же Шевченко решит возглавить польскую сборную, то потеряет эти деньги и не получит компенсацию. Поэтому самому украинцу и его представителям стоит хорошо подумать, что делать, и грамотно очертить свою позицию в переговорах. Однако понятно, что, потеряв деньги в «Дженоа», Шевченко попытается их отбить в сборной Польши.

Привлекательность варианта с Навалкой в том, что его финансовые аппетиты намного скромнее. С ним в ходе переговоров удалось договориться тоже на 200 тысяч в месяц, но не евро, а злотых. А это в четыре раза дешевле.

Андрей Шевченко / Фото - Newspix.pl Андрей Шевченко / Фото - Newspix.pl

Шевченко против России

Кроме того, поляков смущает и политический фактор. Нет, по поводу украинско-польских отношений вопросов нет, а вот то, что первым испытанием для Шевченко будет противостояние с Россией, местных журналистов и болельщиков немного настораживает. Якобы украинец будет больше думать об информационной войне на фоне эскалации конфликта России и Украины, нежели о футболе. Вот что пишет журналист Матеуш Мига.

«Необходимо учитывать геополитическую ситуацию. Россияне играют мускулами на границе с Украиной, а президент США Джо Байден прямо говорит: «Наверное, зайдут». Как будет выглядеть ситуация в конце марта, никто не знает, но отношения между двумя странами становятся все более напряженными. Уже в 2018 году на жеребьевке квалификационных групп к чемпионату Европы было решено, что Украина не попадет в одну группу с Россией. Последний раз украинцы встречались с россиянами на футбольном поле в... 1999 году. Так что не исключено, что Шевченко полностью затмит все остальное политической конъюнктурой. Желание побеждать важно, но нужно помнить, что это все-таки спорт. Действуя под большим давлением своих соотечественников, будучи ослепленным стремлением к реваншу, можно забыть о здравом смысле».

Фото - The42 Фото - The42

Если резюмировать, то сами поляки считают появление Шевченко в национальной сборной очень рискованным решением. Кто-то говорит, что он еще только начинающий тренер, а результат кадре нужен уже в первых матчах, кто-то сомневается в его способности реализовать себя где-то за пределами сборной Украины, многие отмечают, что Кулеша останавливается именно на этом иностранном специалисте только по той причине, что он тоже владеет русским языком. Однако нужно понимать, что и для самого Шевченко это очень рискованный и ответственный шаг – если неудачный опыт в «Дженоа» почти не пошатнул его репутацию, то провал со сборной Польши может сильно ударить по его тренерским перспективам. Но украинский специалист уже неоднократно и в бытность игрока, а затем и тренера доказывал, что риска не боится.