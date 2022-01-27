Шевченко ведет переговоры с «Дженоа» о разрыве контракта

Назначение в Польшу все ближе

Фото: Genoa

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко готовится расторгнуть контракт с клубом.

Несмотря на увольнение, украинец остался на контракте у итальянцев, чтобы клуб не платил компенсацию за увольнение. Из-за этого тренер не может подписать другой контракт, так как имеет действующий.

Как сообщает sport.pl, Шевченко и «Дженоа» начали переговоры о разрыве контракта. Вероятно, вскоре он может быть назначен тренером сборной Польши.

Сообщалось, что в его тренерский штаб может войти экс-игрок «Шахтера».

Примечательно, что не все в Польше довольны возможным назначением.