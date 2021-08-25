Шевченко вернулся в строй перед матчем с «Рапидом»

Никита Шевченко / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Рапида» рассказал о состоянии голкипера Никиты Шевченко. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Еще раз скажу, что все тренировались в строю, так что у меня с этим проблем, к счастью, нет. Все хотят и мечтают в такой игре поучаствовать, и хорошо выглядеть.

С Никитой Шевченко все хорошо, вчера уже полноценно в строю тренировался. Сегодня еще с докторами проходил осмотр, но я уверен, что сегодня он выйдет на тренировку, и мы сможем на него завтра рассчитывать.