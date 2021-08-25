Скрипник: «С «Рапидом» выложимся на полную и уберем индивидуальные ошибки»
Шевченко вернулся в строй перед матчем с «Рапидом»
Скрипник рассказал о состоянии голкипера «Зари»
21:47
Никита Шевченко / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Рапида» рассказал о состоянии голкипера Никиты Шевченко. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Все игроки уже вчера тренировались полноценно и со всеми в строю. Конечно, у каждого могут возникнуть какие-то проблемы, ведь у нас сейчас достаточно плотный график, но когда появляется адреналин, то сразу забывается про все болячки.
Еще раз скажу, что все тренировались в строю, так что у меня с этим проблем, к счастью, нет. Все хотят и мечтают в такой игре поучаствовать, и хорошо выглядеть.
С Никитой Шевченко все хорошо, вчера уже полноценно в строю тренировался. Сегодня еще с докторами проходил осмотр, но я уверен, что сегодня он выйдет на тренировку, и мы сможем на него завтра рассчитывать.
За игрой квалификации Лиги Европы можно будет следить 26 августа на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако». Начало – в 19:30.
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