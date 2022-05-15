Шевченко: «Я багато разів думав про те, щоб іти воювати за Україну»
Шевченко відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні
Український тренер пишається тріумфом нашої держави
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Легендарний український гравець та тренер Андрій Шевченко в своєму Instagram відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 в Турині.
«Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною! Велике Дякую Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна - країна мужніх і вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні».
Раніше Україну з перемогою на Євробаченні привітав хавбек «Аталанти» Руслан Малиновський.
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