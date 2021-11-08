Шевченко возглавил «Дженоа». Берлускони, Мбаппе, Зинченко, Миколенко – с клубом связывают много имен

Судя по всему, с этим назначением не все так чисто, как хотелось бы

Тема дня

Андрей Шевченко / Фото - football24.ua

Новости громче в украинском футболе представить сложно. Андрей Шевченко стал главным тренером команды Серии А. Это было как гром среди ясного неба: несколько инсайдов, а через несколько дней уже официальное объявление.

Он довел сборную Украины до четвертьфинала Евро-2020, а теперь взялся за команду, которая обитает возле зоны вылета итальянской элиты. Рисковый, странный шаг. В нем было сложно найти логику. Но, кажется, она все же присутствует.

Никто не признается в этом, но есть веские причины предполагать, что Шевченко получил должность главного тренера национальной команды не в последнюю очередь из-за того, что является кумом президента УАФ Андрея Павелко.

Неужели теперь наступила очередь другого кума? В «Милане» украинский форвард был настолько хорош, что тогдашний владелец «россонери» Сильвио Берлускони стал крестным отцом Джордана Шевченко. И, итальянцы намекают, что именно они с Адриано Галлиани помогли украинцу вернуться в Серию А.

пишет, что первоочередным вариантом Шевченко была «Монца». Галлиани уроженец именно этого города, с детства болел за местную команду. И в 2018 году они с Берлускони решили вернуться в футбол, взяв под свое крыло команду из Серии С, которую подняли в Серию В.

В прошлом сезоне она с Марио Балотелли и Кевином-Принсом Боатенгом (громкие имена, но лучше выделить Давиде Фраттези, заменившего в «Сассуоло» Мануэля Локателли) заняла третье место и попала в плей-офф – преодолеть этот раунд не смогла, а поэтому не «Монца», а «Венеция» дома наказывает «Рому».

Сейчас «бьянкоросси» не попадают даже в топ-10, но отставание от первого места составляет не очень уж пугающие шесть очков. Может, играла бы сейчас команда в Серии А, то Шевченко принял бы именно этот коллектив. Но это лишь догадки.

Он стал главным тренером «Дженоа». В сентябре «грифоны» сменили владельца. Хороший друг Берлускони и Галлиани18 лет был у руля клуба. Спас от банкротства, пережил понижение в Серию С из-за договорных матчей, вернул в Серию А, попал в Лигу Европы, 15 лет продержал первую команду в элите. Но болельщиков в себя так и не влюбил. Они ожидали намного большего.

И вот самый старый клуб в Италии купил американский фонд 777 Partners. «Дженоа» – семикратный чемпион страны. Но последний раз выигрывал трофей в 1924 году. «Динамо», клуба, в котором Шевченко заявил о себе на весь мир, тогда еще даже не существовало.

Новые владельцы сразу начали сыпать амбициозными планами: бороться за чемпионство, построить новый стадион. Но попутно, говорят, засматриваются на аэропорт в Генуэ. Не ограничивать же себя одним лишь футболом, нужно делать и бизнес.

И вот в чем заключается связь с Берлускони и Галлиани. Судя по всему, американцам нужны помощники, чтобы войти в курс дела. Иначе как объяснить, что главными претендентами на пост главного тренера были экс-миланисты Андреа Пирло и Андрей Шевченко, а новым президентом клуба должен стать Альберто Дзангрилло, личный врач Берлускони.

Он с детства является болельщиком «Дженоа», ходил на матчи команды с отцом. И вот был замечен в компании менеджера 777 Partners на домашнем поединке с «Сассуоло».

«Если американцам нужен местный человек, который будет представлять Дженоа, Дзангрилло – идеальный выбор».

Это слова Галлиани, близкого друга Дзангрилло. Странные совпадения.

Но в «Дженоа» стремятся cменить не только владельца, президента и тренера. Есть еще и спортивный директор. И, вроде как, он не связан с дуэтом Берлускони-Галлиани. Просто крутейший профессионал.

Луиш Кампош начинал путь в футболе в качестве футбольного тренера в Португалии. Именно он с «Жил Висенте» прервал 27-матчевую беспроигрышную серию Жозе Моуриньо в «Порту». А потом стал скаутом и аналитиком особенного в «Реале».

Его два последние клуба – «Монако» и «Лилль». Два последние чемпиона Франции, если не учитывать ПСЖ. Он заманил в княжество Бернарду Силву, Хамеса Родригеса, Тома Лемара и Килиана Мбаппе, на которого охотились «Реал», «Челси», «Ливерпуль», «Бавария».

Трансферы «Лилля» с 2017 года тоже впечатляют – Виктор Осимхен, Николя Пепе, Жонатан Бамба, Жонатан Иконе, Бурак Йылмаз, Джонатан Дэвид, Ренату Санчеш, Свен Ботман.

Поэтому, когда в Италии начинают писать, что новая команда Шевченко может усилить атаку Кристианом Пулишичем или Саму Кастельехо, то не стоит воспринимать эти новость с ироничной улыбкой. Хороший спортивный директор и американские деньги могут провернуть и не такие переходы.

Также уже появилась информация об украинцах в Серии А. Александр Зинченко и Виталий Миколенко – первые кандидаты на то, чтобы составить Шевченко компанию в Генуе. Может быть мы их там действительно увидим.

Но сначала Андрею Николаевичу нужно дождаться зимнего трансферного окна. До 3 января его «Дженоа» предстоит провести восемь матчей (один на Кубок с «Салернитаной»). Вот пять из семи соперников в чемпионате: «Рома», «Милан», «Ювентус», «Лацио» и «Аталанта».

Берлускони предупреждал, что будет настолько сложно?