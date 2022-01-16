Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Украинца отправили в отставку
16 января 22:46
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко впервые высказался о своем увольнении из генуэзского клуба. Украинца цитирует Tuttosport.
«За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.
Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о «Дженоа». Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.
Я никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис»: он необыкновенный, потому что болельщики «Дженоа» необыкновенные.
Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей».
Специалист проработал в Генуе лишь 69 дней. По информации СМИ, он получит компенсацию в 20 миллионов евро.
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