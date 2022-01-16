Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко впервые высказался о своем увольнении из генуэзского клуба. Украинца цитирует Tuttosport.

Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о «Дженоа». Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.

Я никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис»: он необыкновенный, потому что болельщики «Дженоа» необыкновенные.

Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей».