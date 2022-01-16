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Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»

Украинца отправили в отставку
Футбол Примерa (Испания)
16 января 22:46
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко впервые высказался о своем увольнении из генуэзского клуба. Украинца цитирует Tuttosport.

«За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.

Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о «Дженоа». Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.

Я никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис»: он необыкновенный, потому что болельщики «Дженоа» необыкновенные.

Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей».

Специалист проработал в Генуе лишь 69 дней. По информации СМИ, он получит компенсацию в 20 миллионов евро.

Напомним, в «Дженоа» объяснили, почему уволили Шевченко.

Павел Харченко
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Андрей Шевченко Дженоа

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