Экс-игрок «Милана»: «Малиновский провел замечательную концовку сезона»
Шевченко вручил награду Малиновскому
В УАФ отметили заслуги хавбека «Аталанты»
17:47
Шевченко и Малиновский / Фото - УАФ
Сборная Украины сегодня, 8 июня, покинула свое расположение в Харькове. Команда уже отправилась в Бухарест.
Как сообщает пресс-служба УАФ, перед вылетом была проведена фотосессия в официальных костюмах. И во время нее произошло еще одно событие.
Главный тренер сборной Андрей Шевченко вручил полузащитнику Руслану Малиновскому награду лучшему украинскому игроку, выступающему за границей. Приз хавбек «Аталанты» выиграл еще зимой, но только сейчас статуэтка досталась своему хозяину.
Ранее футболист «сине-желтых» Александр Зинченко признался, что нашел много общего между подходами тренерский штабов сборной и «Манчестер Сити».
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