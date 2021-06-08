Шевченко вручил награду Малиновскому

В УАФ отметили заслуги хавбека «Аталанты»

Шевченко и Малиновский / Фото - УАФ

Сборная Украины сегодня, 8 июня, покинула свое расположение в Харькове. Команда уже отправилась в Бухарест.

Как сообщает пресс-служба УАФ, перед вылетом была проведена фотосессия в официальных костюмах. И во время нее произошло еще одно событие.

Главный тренер сборнойвручил полузащитникунаграду лучшему украинскому игроку, выступающему за границей. Приз хавбек «Аталанты» выиграл еще зимой , но только сейчас статуэтка досталась своему хозяину.

Ранее футболист «сине-желтых» Александр Зинченко признался, что нашел много общего между подходами тренерский штабов сборной и «Манчестер Сити».