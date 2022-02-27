Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»
Шевченко вышел на митинг в поддержку Украины в войне с россией
Тренер пошел на Трафальгарскую площадь в Лондоне
Фото: Twitter
Андрей Шевченко вышел на митинг на Трафальгарскую площадь в Лондоне в поддержку Украины после вторжения россии:
Остановите войну в Украине! Слава Україні!
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не считает, что война в Украине не станет проблемой для организации реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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