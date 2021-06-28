Шевченко высоко отозвался о лидере сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние хавбека Александра Зинченко на игру команды:
«Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.
В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то с ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь достичь успеха, то должен каждый день себя заставлять.
Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать».
Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала турнира стала сборная Швеции. Напомним, что Украина и Швеция играли на групповой стадии Евро-2012. Тогда наша сборная одержала минимальную победу со счетом 2: 1. Дублем отметился нынешний наставник Андрей Шевченко.
Напомним, в общую группу после микротравмы вернулся Роман Яремчук.
Комментарии 0