Шевченко высоко отозвался о лидере сборной Украины

Андрей Шевченко / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние хавбека Александра Зинченко на игру команды:

В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то с ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь достичь успеха, то должен каждый день себя заставлять.

Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать».