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Шевченко высоко отозвался о лидере сборной Украины

Тренер выделил желание игрока и постоянный оптимизм
Футбол Евро-2020
13:05
Шевченко высоко отозвался о лидере сборной Украины
Андрей Шевченко / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние хавбека Александра Зинченко на игру команды:

«Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.

В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то с ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь достичь успеха, то должен каждый день себя заставлять.

Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать».

Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала турнира стала сборная Швеции. Напомним, что Украина и Швеция играли на групповой стадии Евро-2012. Тогда наша сборная одержала минимальную победу со счетом 2: 1. Дублем отметился нынешний наставник Андрей Шевченко.

Напомним, в общую группу после микротравмы вернулся Роман Яремчук.

Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Александр Зинченко

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