Шевченко не смог сдержать слезы в эфире итальянского ТВ, рассказывая об Украине
Шевченко: «Я багато разів думав про те, щоб іти воювати за Україну»
Проте легендарний екс-гравець краще допоможе в іншій сфері
Андрій Шевченко / Фото: Фокус
Легендарний екс-гравець збірної України Андрій Шевченко заявив, що думав про те, аби піти на фронт.
«Так, я багато разів думав про те, щоб воювати за Україну. Але це, мабуть, було б не найкраще рішення. Найкраще рішення – використовувати мої зв'язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюсь останні два місяці».
Шевченко не міг стримати сліз, коли розповідав про війну в Україні на італійському ТБ.
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