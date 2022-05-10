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Шевченко: «Я багато разів думав про те, щоб іти воювати за Україну»

Проте легендарний екс-гравець краще допоможе в іншій сфері
Футбол В Европе
09:30
Шевченко: «Я багато разів думав про те, щоб іти воювати за Україну»
Андрій Шевченко / Фото: Фокус

Легендарний екс-гравець збірної України Андрій Шевченко заявив, що думав про те, аби піти на фронт.

«Так, я багато разів думав про те, щоб воювати за Україну. Але це, мабуть, було б не найкраще рішення. Найкраще рішення – використовувати мої зв'язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюсь останні два місяці».

Шевченко не міг стримати сліз, коли розповідав про війну в Україні на італійському ТБ.

Источник: LADbibleTV Петр Приходько
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