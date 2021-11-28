Шевченко: «Я доволен ничьей с «Удинезе»
Итальянская «Дженоа», главным тренером которой является Андрей Шевченко, сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в матче 14-го тура Серии А. В послематчевом интервью украинский специалист подвел итоги встречи, заявив, что полностью доволен таким результатом поединка.
«Сложный матч. Я доволен ничьей. В первом тайме команда играла хорошо, мы прибавили в работе с мячом. После перерыва немного отдали инициативу и «Удинезе» начал гораздо больше прессинговать. Нам было тяжеловато, хотя и были шансы на победу. Ничья, на мой взгляд, является справедливым результатом.
Это был такой «английский» матч. Я оцениваю нашу игру положительно, взять одно очко было непросто. Мне кажется, что мы шагнули вперед, если посмотреть на игру.
Мы много работали над действиями в атаке, хорошо изучили «Удинезе». Для победы нам не хватило только гола.
У Экубана был отличный момент. Удар не получился, но атака мне понравилась. Да, он часто терял мяч, но создавал возможности – проблемы возникли только при завершении. Ровелла может играть на любой позиции в полузащите. Он способен, понимает игру, видит поле, умеет двигаться и играть в отборе.
До игры с «Миланом» никто из травмированных игроков не успеет восстановиться. Что я чувствую в преддверии этой игры? Пытался не говорить об этом. «Милан» – мой дом. Но сейчас я на другой стороне».
Напомним, вингер «Дженоа» Андреа Камбьязо поделился впечатлениями от работы под руководством Шевченко.
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