Шевченко: «Я доволен ничьей с «Удинезе»

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Итальянская «Дженоа», главным тренером которой является Андрей Шевченко, сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в матче 14-го тура Серии А. В послематчевом интервью украинский специалист подвел итоги встречи, заявив, что полностью доволен таким результатом поединка.

Это был такой «английский» матч. Я оцениваю нашу игру положительно, взять одно очко было непросто. Мне кажется, что мы шагнули вперед, если посмотреть на игру.

Мы много работали над действиями в атаке, хорошо изучили «Удинезе». Для победы нам не хватило только гола.

У Экубана был отличный момент. Удар не получился, но атака мне понравилась. Да, он часто терял мяч, но создавал возможности – проблемы возникли только при завершении. Ровелла может играть на любой позиции в полузащите. Он способен, понимает игру, видит поле, умеет двигаться и играть в отборе.

До игры с «Миланом» никто из травмированных игроков не успеет восстановиться. Что я чувствую в преддверии этой игры? Пытался не говорить об этом. «Милан» – мой дом. Но сейчас я на другой стороне».