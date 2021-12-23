Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»

«Грифоны» готовят усиления на зимнее трансферное окно

Алексей Миранчук / фото - Atalanta BC

«Дженоа» хочет купить атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает La Repubblica.

Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко хочет видеть россиянина в своей команде, и «грифоны» уже вступили в переговоры о возможной покупке или аренде футболиста. «Богиня» хочет выручить за полузащитника около 12-16 миллионов евро.

В Бергамо Миранчук является игроком ротации. Гасперини предпочитает ему Малиновского, Иличича и Пашалича. В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда.