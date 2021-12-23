Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
«Грифоны» готовят усиления на зимнее трансферное окно
20:37
Алексей Миранчук / фото - Atalanta BC
«Дженоа» хочет купить атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает La Repubblica.
Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко хочет видеть россиянина в своей команде, и «грифоны» уже вступили в переговоры о возможной покупке или аренде футболиста. «Богиня» хочет выручить за полузащитника около 12-16 миллионов евро.
В Бергамо Миранчук является игроком ротации. Гасперини предпочитает ему Малиновского, Иличича и Пашалича. В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда.
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