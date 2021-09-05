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Шевченко заработал около 400 миллионов гривен за пять лет в сборной Украины
Павелко рассказал о зарплате специалиста
5 сентября 08:18
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о зарплате бывшего главного тренера команда Андрея Шевченко.
Приходилось читать, что Шевченко в течение 5 лет на должности главного тренера сборной Украины заработал около 400 млн гривен. Правда ли это?
«Я не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где она соответствует действительности в общих чертах. Да».
Сообщалось, что Шевченко вместе со своим штабом были готовы продолжить работу в сборной Украины.
Тренером стал Александр Петраков.