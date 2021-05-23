Шевченко: «Заявка на Евро на 95% определена». Буяльский травмирован

Андрей Шевченко / фото - gettyimages

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что заявка на Евро-2020 уже почти определена:

Значит, бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским. Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде, но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас – не очень приятный момент.

Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, которые будут на Евро, определена».