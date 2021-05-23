Шевченко: «Заявка на Евро на 95% определена». Буяльский травмирован
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что заявка на Евро-2020 уже почти определена:
«У меня есть четкое понимание. Единственное, опять же, – состояние футболистов.
Значит, бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским. Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде, но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас – не очень приятный момент.
Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, которые будут на Евро, определена».
В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная Украины проведет товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.
Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Напомним, ранее Шевченко определил главную задачу команды на ближайшее время.
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