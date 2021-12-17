Шевченко: «Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника»

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для клубной пресс-службы поражение в матче с «Лацио» (1:3):

Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.

Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут».