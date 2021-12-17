Пока без побед в чемпионате. «Дженоа» Шевченко смог забить, но уступил «Лацио»
Шевченко: «Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника»
«Грифоны» в очередной раз остались без очков
17 декабря 22:50
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для клубной пресс-службы поражение в матче с «Лацио» (1:3):
«Единственный положительный момент в матче с «Лацио» – то, что мы забили гол. Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника. Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.
Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.
Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут».
Для «грифонов» это поражение стало четвертым подряд в Серии А. При украинце генуэзская команда выиграла лишь однажды – в игре Кубка Италии с «Салернитаной».
Напомним, Шевченко в игре с «Лацио» вошел в историю со знаком минус.
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